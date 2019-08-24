РИАМО - 24 авг. В рамках акции «Ночь кино - 2019» в Москве пройдут более 330 мероприятий на 113 площадках, помимо посещения кинотеатров, москвичи смогут попасть на экскурсии в «Союзмультфильм» и «Мосфильм».

В акции будут задействованы многие известные площадки Москвы - от кинотеатров сети «Москино» до музея-заповедника «Царицыно».

Помимо кинопоказов будут открыты киностудии. «Союзмультфильм» предлагает целый семейный набор экскурсий по своим новым площадям и помещениям, можно будет посмотреть, как делаются мультфильмы. «Мосфильм» будет проводить экскурсии по своим площадям. Это уникальная возможность посмотреть на костюмы, которые известны по легендарным кинолентам «Война и мир», «Иван Васильевич меняет профессию» и так далее.

Ежегодная всероссийская акция «Ночь кино», приуроченная ко Дню российского кино, в 2019 году пройдет в субботу на 3,5 тысячах площадок по всей стране. Организаторами акции выступают министерство культуры Российской Федерации, Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии и портал культурного наследия и традиций России «Культура. РФ».