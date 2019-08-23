РИАМО - 23 авг. Троих индивидуальных предпринимателей заподозрили в картельном сговоре на торгах Центральной таможни на услуги по пассажирским перевозкам в городском и пригородном сообщении прочим сухопутным транспортом, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России.

Так, ИП Прокопенко М.В., ИП Прокопенко Н.А. и ИП Комаров А.С заключили антиконкурентное соглашение, которое вызвало поддержание цен на определенном уровне в ходе электронного аукциона. Они отказались от конкурентной борьбы, из-за чего цена контракта оказалась завышенной — она снизилась только на 0,5%.

«По данному факту Управлением возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении (предпринимателей - ред.) по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции», — говорится в сообщении.

По данному закону, если конкурентные компании на одном товарном рынке заключают соглашение, которое влияет на повышение, снижение или поддержание цен на торгах, то их действия признаются картелем и запрещаются.