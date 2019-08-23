РИАМО - 23 авг. С 1 сентября стипендию губернатора Подмосковья в размере 6 тысяч рублей будут получать не только дети-сироты, которые учатся в вузах, но и те, кто решил получить профессиональное образование в колледже, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области - министр образования Подмосковья Ольга Забралова.

Она добавила, что стипендию платят также тем ребятам, кто учится не в Подмосковье.

«Даже учась в Москве, все равно ребята получают стипендию губернатора, потому что они жители области», — сказала Забралова в эфире телеканала «360».

Главное условие — очная форма обучения.

На данный момент стипендию губернатора получают больше 3 тысяч детей-сирот. Включение с 1 сентября в список получателей стипендии студентов колледжей значительно увеличит это число.

Забралова также напомнила, что Подмосковье есть и другие виды поддержки детей, оставшихся без родителей. 100% сирот в регионе обеспечивают жильем.

«У нас на это есть выделенные средства, мы большое количество жилья предоставляли. За пять лет это больше 3,6 тысячи квартир», - отметила Забралова.

По ее словам, только в 2019 году свои квартиры должны получить 734 ребенка. При это до 23 лет за ними следят, патронируют и защищают от мошенников, которые могут покуситься на их жилье.