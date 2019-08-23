РИАМО - 23 авг. Круглый стол по событийным мероприятиям и их влиянию на туризм прошел в Тульской области, участие в нем приняла руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Она рассказала об опыте региона в этой области, а также сделала необычный анонс — рассказала о совместном проекте «Живописный тур». Он является логическим развитием сотрудничества между Московской и Тульской областями. Он объединит собой три города — Серпухов, Поленово и Тулу.

«В рамках тура будет разработан трехдневный маршрут по лучшим достопримечательностям этих мест. Это туристский проект, где продумана каждая деталь - где вкусно поесть, какой музей, галерею и культурный центр посетить», - сказала Галкина.

По ее словам, в туре представлены лучшие места и главные достопримечательности городов. Все они представлены в маршруте, с которым можно ознакомиться на сайте.

Она также рассказала о событийных мероприятиях и их включении в туристические программы — практике, которую также изучают и используют в Подмосковье.

«Все началось с пилотного проекта «Зима в Подмосковье». В этом проекте мы отобрали только те места и мероприятия, которые были готовы к приему туристов в зимний период. Тоже самое относится к «Лету в Подмосковье». Мы объединили все самое лучшее в нашем регионе и представили собственный гид на сайте welcome.mosreg.ru», - подчеркнула Галкина.

Она отметила, что в этой области охват направлен не только на туристов, но и на местных жителей, москвичей. При этом, Наталья Галкина подчеркнула, что одним из наиболее актуальных форматов событийного туризма являются фестивали.