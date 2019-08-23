РИАМО - 23 авг. В Химках обсудили меры борьбы с самовольным строительством, и в качестве решения проблемы предложили усилить работу администрации округа по выявлению незаконных объектов и устранению уже обнаруженных, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Рабочая встреча прошла в администрации Химок под председательством первого заместителя начальника Главгосстройнадзора Московской области Тамерлана Алборова. На встрече присутствовали сотрудники Главгосстройнадзора и Мособлархитектуры Московской области, представители администрации городского округа, Химкинской городской прокуратуры, управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области.

«Встреча была нацелена на поиск решений и выработку наиболее эффективных алгоритмов взаимодействия органов власти по пресечению и ликвидации самовольного строительства на территории городского округа Химки», — говорится в сообщении.

Алборов привел статистику: всего в Подмосковье выявили 1080 самовольных построек, по каждой из которых составлена дорожная карта.

«На сегодняшний день из них приведено в соответствие 275 объектов, снесено 52», – сказал он.

Ранее глава подмосковного управления Главгосстройнадзора Артур Гарибян объявил о доработке мобильного приложения для муниципального земельного контроля, которое позволяет в сжатые сроки выявлять самовольно возведенные объекты в ходе обследования земельных участков. Тем самым процесс выявления и ликвидации объектов самовольного строительства в Подмосковье стал быстрее и эффективнее.

«Теперь вся работа по выявлению и ликвидации объектов самовольного строительства переведена в электронный вид. Если раньше информация по самовольно построенным объектам между ведомствами была разрознена, то теперь вся документация ведется в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Московской области (ИСОГД МО)», — говорится в сообщении.

Алборов заметил, что задача выявить и устранить самострой ложится не только на Главгосстройнадзор, но и на органы местного самоуправления.

Он рассказал, что на данный момент Химки занимает последнюю позицию среди 60 округов Подмосковья по критерию №23 «Недопущение строительства объектов самовольной застройки» в «Рейтинге-50» по оценке эффективности работы органов местного самоуправления Московской области за 1 полугодие 2019 года.

Администрации городского округа Химки поставлена задача «подтянуться» и активизировать работу по пресечению нового самовольного строительства и принятию мер по уже выявленным незаконным объектам.

В ноябре текущего года у жителей Подмосковья также появится возможность сообщить в Главгосстройнадзор об объектах с признаками самовольного застроя. Такая функция будет доступна в новом мобильном сервисе «Подмосковные стройки», запущенном Главгосстройнадзором на платформе «Добродел».