РИАМО – 24 авг. В парке Горького в субботу и воскресенье состоится второй международный фестиваль Rostec Drone Festival, участие в нем примут более 30 пилотов из разных стран, сообщается на сайте мэра Москвы.

«Участие в фестивале примут 32 профессиональных пилота, в том числе представители таких стран, как Испания, Германия, Латвия, Белоруссия, Польша, Израиль, Швеция, Южная Корея и Франция. Среди них – лучшие пилоты мира Киллиан Руссо из Франции и Минчан Ким из Южной Кореи. Нашу страну представят чемпион России 2018 года Кирилл Федукович и 16-летний лидер команды Drone Sports Global Платон Максимов», – говорится в сообщении.

Спортсмены будут соревноваться два дня. В субботу пройдет квалификация, а в воскресенье – гонки плей-офф и финал.

Участникам предстоит преодолеть двухуровневую трассу с подвесными конструкциями и тоннелем для зрителей. По нему сможет пройти каждый, кто желает увидеть соревнования из самого центра событий.

Музыкальное сопровождение квалификационных гонок обеспечат DJ Claphead и чемпиона России по битбоксу LekS, а гонок плей-офф и финала – хип-хоп исполнитель Santee. Хэдлайнерами вечера станут Ars-N, Pabl.A и Джей Мар.