РИАМО - 24 авг. На проспекте Академика Сахарова в столице в субботу проведут мероприятие, посвященное 350-летию Государственного флага России.
Ведущими мероприятия станут Дмитрий Шепелев, Марина Ким, Дмитрий Губерниев, Юлия Барановская и Валдис Пельш.
Со сцены расскажут о россиянах, успехами которых может гордиться вся страна, о людях, которые добились выдающихся достижений в различных сферах деятельности и в общественной жизни.
В ходе мероприятия тысяча молодогвардейцев развернут единое полотно из 2 тысяч флагов поселков и городов, общественных организаций и объединений. Общий размер флага составит 120 на 20 метров. Достижение зафиксируют в книге рекордов России.
На праздничном концерте выступят «Сурганова и оркестр», Валерия, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Тимати и другие артисты.
Концерт начнется в 14:00.
День флага отметили в России 22 августа.
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