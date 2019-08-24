РИАМО - 24 авг. В музее-заповеднике «Коломенское» в субботу пройдет IX международный фестиваль «Казачья станица Москва», который считается самым крупным праздником казачьей культуры в России и ежегодно собирает более 80 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

Организаторы – департамент национальной политики и межрегиональных связей Москвы и войсковое казачье общество «Центральное казачье войско» при поддержке совета при президенте Российской Федерации по делам казачества и при участии Синодального комитета Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством.

«В числе ключевых событий фестиваля – освящение казачьего походного храма, а также концерты на главной и малой сценах.

Кроме того, на празднике будут представлены тематические площадки, на которых пройдут мастер-классы, интеллектуальные и спортивные игры, выставка, посвященная культуре и истории казачества, театрализованные представления, развлекательные программы с аниматорами», — говорится в сообщении.

По традиции пройдут яркие показательные выступления по традиционному казачьему воинскому искусству – джигитовке.

Площадки фестиваля будут работать с 10:00 до 20:00. Торжественное открытие состоится в 14:00.

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте https://xn--80aaaa6aij2a8ak1cg9dzb.xn--p1ai/