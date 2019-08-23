РИАМО - 23 авг. В Подмосковье стартовал международный фестиваль фитнеса Russian Fitness Fair, он продлится до 25 августа на территории торгово-выставочного и делового центра «Крокус Сити Холл» в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Международный фестиваль фитнеса уже стал традиционным. Мы ежегодно собираемся на территории Московской области – это дорого стоит. У Russian Fitness Fair очень насыщенная программа, отдельно проходит массовый старт про триатлону. Я хочу пожелать фестивалю хорошей и плодотворной работы», - отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он подчеркнул, что в нынешнее время существует мощное объединение в сфере фитнеса. Вопрос организации работы в этой области актуализируется в связи с тем, что накануне был принят закон, который регулирует фитнес-индустрию.

«У нас в Московской области существует более 400 больших и малых центров, которые оказывают хорошие и качественные услуги в сфере фитнеса нашим жителям. Конечно, занимающимся важно знать, где они тренируются, с кем, что получают. Наш сегодняшний фестиваль, в том числе, - это и ответ на все эти вопросы», - сказал Терюшков.