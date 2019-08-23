РИАМО - 23 авг. На территории заброшенного детского сада в Жуковском нашли тело мужчины, следователи выяснили, что его в ссоре насмерть забил знакомый, говорится в сообщении пресс-службы, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Труп 31-летнего мужчины обнаружили 22 августа. При осмотре у него нашли открытую черепно-мозговую травму.

«По факту следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство»», — говорится в сообщении.

Следователи установили и задержали подозреваемого. Как выяснилось, он был знакомым погибшего. Подозреваемый нанес мужчине фатальное ранение во время конфликта, который разгорелся после совместного распития спиртного.