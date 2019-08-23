РИАМО - 23 авг. В Электрогорске в субботу более 250 человек прошли испытания комплекса «Готов к труду и обороне» на специально организованной площадке, говорится в сообщении пресс-службы министерства физкультуры и спорта Подмосковья.

В церемонии открытия площадки комплекса принял участие чемпион Паралимпийских игр 2012 года по футболу «семь на семь», двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта России Алексей Чесмин.

«Среди представленных испытаний были подтягивания на высокой и низкой перекладинах, сгибания-разгибания рук в упоре лежа, рывок гири, поднимание туловища из положения лежа, прыжки в длину и наклон вперед из положения стоя. Кроме того, представители спортивного клуба «Ровесник» провели мастер-класс с показательным номером по тяжелой атлетике для всех собравшихся», — говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что запрос жителей на участие в выполнении испытаний комплекса «Готов к труду и обороне» ощущается все более явно.

«Приятно осознавать, что в качестве мотивации участников выступает не только знак отличия. Все больше людей начинают активно заниматься спортом, а нормативы комплекса ГТО – хорошая возможность проверить свои способности. Регулярно мы разворачиваем мобильные площадки комплекса в различных муниципалитетах Московской области, и всегда они пользуются большой популярностью», — сказал министр.