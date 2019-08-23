РИАМО - 23 авг. В Подмосковье 22 сентября начнется прием заявок на конкурс «Велофлешмоб Подмосковья», победителей назовут в ноябре, говорится в сообщении пресс-центра Мособлдумы.

«Комитет Мособлдумы по экологии и природопользованию приглашает принять участие в конкурсе «Велофлешмоб Подмосковья». Конкурс будет приурочен ко Дню без автомобиля, который отмечается 22 сентября. Условия простые – нужно снять видеоролик о том, как вы празднуете День без автомобиля и прислать его», — говорится в сообщении.

Обязательный атрибут видео – флешмоб с велосипедами. Возраст и опыт не важен, главное — оригинальность идеи и массовость (не менее 50 человек) флешмоба.

«Депутаты тоже совершат велозабег. Мы предлагаем всем жителям региона сделать тоже самое и записать креативный ролик», – отметила председатель комитета по экологии и природопользованию Алла Полякова.

Заявки и конкурсные материалы принимаются с 22 сентября по 14 октября. Победителей определят в ноябре на торжественном мероприятии.