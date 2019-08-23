РИАМО - 23 авг. В Московской области прошел региональный этап V Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный - 2019», а также традиционный ежегодный смотр-конкурс на звание «Лесник года», говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Конкурсы прошли в преддверии Дня работников леса в Виноградовского лесничества. Участие в них приняли 19 самых лучших лесников, представителей лесничеств ГКУ МО «Мособллес» и 19 самых титулованных пожарных ГАУ МО «Центрлесхоз».

«Конкурсы профессионального мастерства трудно переоценить. Они очень важны для людей, которые искренне преданы своей профессии. Уверен, что наши конкурсы повышают престиж лесных профессий и приобщают молодежь к секретам мастерства, а у тех, кто работает в лесном хозяйстве - воспитывают гордость за свою профессию», - отметил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

Лесники и лесные пожарные соревновались в практических навыках, физической подготовке и знаниях в области обеспечения безопасности и воспроизводства лесов.

Лучших из лучших выбрала судейская бригада, в которую вошли руководители соответствующих направлений деятельности комитета лесного хозяйства Московской области, ГКУ МО «Мособллес» и ГАУ МО «Центрлесхоз».

В конкурсе за звание «Лучший лесник 2019 года» победил Виктор Евланов из Шатурского филиала ГКУ МО «Мособллес». Второе место досталось Владимиру Пильщикову (Ступинский филиал ГКУ МО «Мособллес»), а третье Станиславу Оловникову (Подольский филиал ГКУ МО «Мособллес»).

В состязаниях среди лесных пожарных первое место занял Валерий Шевченко их ПХС-1 Уваровка Бородинского филиала ГАУ МО «Центрлесхоз». Здесь серебро досталось Игорь Соболеву (ПХС-2 Середниково Шатурского филиала), а бронза Николаю Попкову (ПХС-2 Павловский Посад Ногинского филиала).