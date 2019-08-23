РИАМО - 23 авг. В Звенигороде достроили торговый центр-долгострой, здание расположено на пересечении улицы Московская и Малого Московского кольца, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

На территории Московской области идет масштабная работа по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства.

«В конце 2017 года в Звенигороде на пересечении улицы Московская и Малого Московского кольца (А107) было выявлено недостроенное здание торгового центра. В результате работы с данным объектом было принято решение о его дострое за счет средств собственника», - рассказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Объект уже введен в эксплуатацию, теперь в здании располагается сетевой магазин детских товаров с кафе.

Площадь двухэтажного торгового центра составляет порядка 1,2 тысячи квадратных метров. На прилегающей территории проведено комплексное благоустройство: обустроены пешеходные тротуары с организацией безбарьерной среды для маломобильных групп населения, организованы зоны озеленения, освещение территории, парковочные места для автомобилей.

«Совместно с муниципалитетами мы продолжаем проводить работу по выявлению объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день в Подмосковье выявлено 1730 таких объектов, среди них 50% – это объекты самовольного строительства, остальные – объекты незавершенного строительства, в том числе находящиеся в государственной и муниципальной собственности, а также аварийные объекты», — добавил Гордиенко.

Всего за полтора года ликвидировано 396 недостроев, из них снесено 121, достроено и введено в эксплуатацию 275. Значительных результатов удалось достигнуть в городских округах Щелково, Клин, Талдомский, Домодедово и Можайский.