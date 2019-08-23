РИАМО - 23 авг. В эти выходные на территории Московской области пройдут 82 ярмарки, всего будет организовано более 3,7 тысячи торговых мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Сувенирную продукцию и многое другое можно будет купить на фестивале «Душоновские маневры» в Щелкове. В Дубне в рамках проведения праздничного мероприятия «Я родился в Подмосковье» в городском парке семейного отдыха состоится ярмарка, на которой будут представлены детские сувениры, игрушки, воздушные шары, изделия hand-made.

«В Ногинске на пешеходной зоне улицы Декабристов пройдет тематическая ярмарка «Товары регионов России», где будут представлены широкий ассортимент товаров из 11 регионов РФ. Гости смогут приобрести как сезонные овощи и фрукты, молочную продукцию, колбасные изделия, так изделия из шерсти ручной работы, оренбургские платки, костромской трикотаж», — рассказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

На ярмарке в Химках в эти выходные помимо торговли и концертной программы пройдет шоу мыльных пузырей, а также состоится вручение подарков будущим первоклассникам из малообеспеченных семей.

Полный перечень ярмарок с датами проведения, адресами и часами работы можно найти на официальном сайте министерства потребительского рынка и услуг Московской области.