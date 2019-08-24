РИАМО - 24 авг. Минкультуры Подмосковья совместно с «Мособлкино» подготовили проект «Наследие отечественного кинематографа», в рамках которого с 24 по 31 августа пройдут кинолектории, посвященные 50-летию художественного фильма «Дворянское гнездо», говорится в сообщении пресс-службы ГАУ Московской области «Мособлкино».

«В день рождения выдающегося деятеля отечественного и мирового кинематографа Андрея Кончаловского министерство культуры Московской области и ГАУ МО «Мособлкино» представляют проект «Наследие отечественного кинематографа», приуроченный ко Дню российского кино, 50-летию художественного фильма «Дворянское гнездо» и 160-летию одноименного романа И.С. Тургенева», – отмечается в сообщении.

Мировая премьера художественного фильма «Дворянское гнездо» состоялась 25 августа 1969 года в честь 150-летнего юбилея со дня рождения русского писателя. В первый же год картину посмотрело более 16 миллионов советских граждан. В 1973 году за фильм «Дворянское гнездо» Кончаловский был удостоен финской национальной кинопремии «Юсси» в категории «Лучший иностранный режиссер».

«Мы счастливы поздравить с днем рождения Андрея Сергеевича – выдающегося режиссера, философа, мыслителя и жителя Московской области. Его картина «Дворянское гнездо», юбилей которой мы отмечаем нашей акцией «Мособлкино», давно вошла в золотой фонд мирового кино, ее можно пересматривать бесконечно, с каждым разом открывая новые смыслы. Кинолекторий поможет широкому кругу зрителей более детально познакомиться и с творчеством Кончаловского, и с целой эпохой отечественного кино», – подчеркнула министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

В рамках проекта с 24 по 31 августа в учреждениях культуры региона пройдут бесплатные просветительские кинолектории, посвященные творчеству режиссера.

К посещению бесплатных кинолекториев приглашаются жители городов Высоковск, Ивантеевка, Клин, Одинцово, Щелково, а также сел Марфино городского округа Мытищи, Знаменское Одинцовского городского округа и поселка Шевляково городского округа Клин.

С расписанием проекта можно ознакомиться по ссылке.