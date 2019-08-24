РИАМО - 24 авг. Памятник сверхзвуковому самолету Ту-144 торжественно откроют в Жуковском 24 августа, церемонию проведут специально к началу авиасалона МАКС-2019, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Жуковский.

Международный авиационно-космический салон будет проходить с 27 августа по 1 сентября. По словам главы Жуковского Юрия Прохорова, явление этого памятника людям – событие знаковое для всего округа. Самолет Ту-144 был разработан конструкторским бюро Туполева и впервые взлетел в небо 31 декабря 1968 года в Жуковском.

«Ту-144 стал легендой экспериментальной авиации, самолетом, опередившим свое время. Поэтому 24 августа мы открываем не просто памятник, мы увековечиваем символ достижений отечественного самолетостроения», — сказал Прохоров.

Автором проекта выступил благотворительный фонд «Легенды авиации», который курирует работы на всех этапах. 16 июля воздушное судно отбуксировали к месту установки с территории ЛИИ имени Михаила Громова, где проходили реставрационные работы и покраска. Ту-144 был покрашен в цвета советского «Аэрофлота». 10 августа самолет подняли на опорные стойки, которые располагаются на фундаментной плите. Работы выполнялись при помощи кранов.