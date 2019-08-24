РИАМО – 24 авг. Церемония прощания с актером театра и кино, заслуженным артистом России Виктором Власовым пройдет в Москве в субботу, сообщается на сайте Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

«Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов. Мы приносим соболезнования родным и близким Виктора Васильевича. Светлая вечная память! Он служил в Театре Маяковского с 1974 по 2014 год», – говорится в сообщении.

В 11:00 начнется отпевание в Храме Вознесения Господня по адресу: Большая Никитская улица, 18/2. В 12:00 пройдет гражданская панихида в Театре Маяковского (фойе бельэтажа), а в 14:00 – кремация на Хованском кладбище.

Власов много лет отдал служению театру имени Маяковского, в его арсенале яркие и самобытные образы, наибольшую известность ему принесли роли в постановках «Аристократы», «Трамвай Желание», «Беседы с Сократом», «Ревизор».

Артист был востребован и в кино. Зрителям Власов запомнился по картинам «Жизнь Клима Самгина», «Следствие ведут знатоки», «Исаев».