РИАМО - 24 авг. В Одинцове в парке культуры, спорта и отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной в субботу пройдет масштабный фестиваль «Цвет лета», на котором подведут итоги межмуниципального конкурса за звание лучшего ландшафтного пространства Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Мировая тенденция в городском устройстве — это синтез городской среды и природы». Мы хотим создать ландшафтные пространства в черте города, где будет создано место для отдыха людей, жизни растений, насекомых. Это красивый природный оазис в черте города, в проходимых местах с цветущими растениями», - рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

На конкурсе «Цвет лета» свои экозоны представили 32 муниципалитета. Лучших наградят на фестивале специальными призами.

Кроме подведения итогов конкурса и награждения, на фестивале будет обширная программа с развлечениями для всей семьи, «зелеными» мастер-классами для детей и взрослых, лекциями ландшафтных архитекторов и беседами с представителями профессионального сообщества. Здесь же будут работать зоны для игры в петанг и мини-гольф. Кроме того, гости фестиваля и сами смогут поучаствовать в создании новой экозоны, а также принять участие в лотерее.

«Наша задача познакомить муниципалитеты с основными тенденциями и стандартами посадки, выращивания и ухода за зелеными насаждениями, а также с местными производителями», - подчеркнул Хайкин.

Так, на фестивале пройдет выставка питомников Московской области, на которой представят многолетние растения, многолетние кустарники, цветы и травы.