РИАМО – 24 авг. В саду имени Баумана в Москве в субботу начнется фестиваль Чехии, в рамках которого зрителя покажут театральные представления, концерты, мастер-классы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Фестиваль будет проходить до 25 августа.

«У входа в парк будут выдавать специальные «паспорта», с помощью которых можно поучаствовать в квесте. Победители получат призы. На главной сцене выступят чешские музыканты – фольклорный ансамбль Rosenka, моравская группа Fleret, певец Тимми Уайт и другие. На площадке Средневековой Чехии пройдут рыцарские турниры. Всем желающим предложат научиться стрелять из лука, делать семейные гербы и чеканить монеты. Еще можно будет сфотографироваться в настоящих рыцарских доспехах», – говорится в сообщении.

Тех, кто проголодался, угостят национальными блюдами. Здесь будут готовить рульки на вертеле, суп в хлебе, клецки, кнедлики, трдельники и вафли-оплатки. Шеф-повара расскажут секреты их приготовления.

На маркете будут продавать косметику на основе термальной воды, изделия из богемского стекла и фарфора, ювелирные украшения из настоящего граната и влтавина и многое другое.

Помимо этого, на фестивале пройдет встреча владельцев собак чешских пород. Можно будет увидеть крысарика – самую маленькую в мире европейскую породу собак. Их обычно дарили королям.

Тех, кто хочет говорить по-чешски, ждут в языковой школе. Там носители языка обучат самым полезным фразам, которые особенно пригодятся путешественникам.

Полюбоваться достопримечательностями этой страны можно на выставке «Замки и города Чешской Республики».