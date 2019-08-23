РИАМО - 23 авг. В Звенигороде продолжается процесс монтажа подиума-основания под новый памятник – стелу «Населенный пункт воинской доблести», говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.

Монумент увековечит подвиг звенигородцев в годы Великой Отечественной войны. Кроме строительства подиума также ведутся работы по благоустройству прилегающей территории. Об этом рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

«Мы держим на постоянном контроле ход строительства стелы «Населенный пункт воинской доблести» в Звенигороде. В настоящее время ведутся работы по монтажу подиума со стелой и благоустройству прилегающей территории. В рамках проекта также будут установлены малые архитектурные формы и высажены деревья. В вечернее время планируется художественная подсветка стелы, которая будет облицована красным гранитом», - сказал Иванов.

Звания «Населенный пункт воинской доблести» город Звенигород удостоился в 2017 году – за мужество, стойкость и героизм, проявленный жителями в годы Великой Отечественной войны. На четырех боковых гранях монумента будут размещены литые бронзовые барельефы воинов-освободителей. Сверху расположится отлитый из бронзы герб Московской области — Георгий Победоносец, а на главном фасаде стелы будет установлен герб города Звенигород.

Завершить строительство памятника планируется к Дню города, который отметят 7 сентября.