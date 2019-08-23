РИАМО - 23 авг. В Москве проходит открытый международный конкурс-фестиваль ландшафтного дизайна «Цветочный Джем», в рамках которого в спальных районах столицы уже появились четыре новых парка — «Серпантин» на улице Перерва, «Феникс» на Святоозерской, а также парки на площади Славы и на Митинской улице, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Все они выдержаны в разных стилях. Например, парк на улице Перерва – воплощение идеи прославленного английского художника XVIII века Уильяма Хогарта о «Линии красоты», и одновременно метафора настоящего русского леса. Парк на Святоозерской будто бы сошел со страниц русских сказок», - говорится в сообщении.

Парк «Серпантин» находится по адресу: улица Перерва, 52. Его создал ландшафтный дизайнер Мэтью Чайлдс и Великобритании. Парк «Феникс» находится на Святоозерская улица, владение №1. Его автором выступил председатель экспертного совета «Цветочного джема» Джеймс Бассон, который представляет Францию и Великобританию.

«Лаконичный парк на площади Славы демонстрирует новаторский подход к высадке растений, ноу-хау дизайнера из Швеции Питера Корна. Парк на Митинской улице содержит отсылки к шедеврам московской архитектуры», - отмечается в материале.

Парк на площади Славы располагается по адресу: Волгоградский проспект, дом 11.Его создал дизайнер из Швеции Питер Корн, который по совместительству является членом экспертного совета «Цветочного джема». Парк по адресу Митинская улица, владение 31 является творением великобританского ландшафтного дизайнера Энди Стеджена, который также выступает в роли председателя международного жюри конкурса.