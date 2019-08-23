РИАМО – 23 авг. Ежегодно в Подмосковье размещается более 25 миллионов тонн строительных отходов и грунтов, одной из причин является слабый контроль за обращением отходов со стороны органов местного самоуправления, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Заместитель председателя правительства Московской области – вс. В нем участвовали сотрудники Минимущества Московской области и управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, а также областных управлений Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

«Один из пунктов повестки дня был посвящен проблеме образования и размещения отходов сноса, строительства и грунтов (ОССиГ). О сложившейся в регионе ситуации рассказал первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Владислав Холодков», – говорится в сообщении.

Он уточнил, что ежегодно в Московской области размещается более 25 миллионов тонн строительных отходов и грунтов.

«При этом порядка 90% таких отходов, вероятно, относится к IV класса опасности, а значит, транспортировка и размещение их должны быть лицензированы. Переработка ОССиГ должна осуществляться по технологиям, прошедшим государственную экологическую экспертизу. В этой сфере работает около 1,2 тысячи компаний, но лишь 31 из них оформила лицензии на размещение и 120 – на утилизацию», – подчеркнул Холодков.

Минэкологии постоянно выявляет случаи незаконного размещения строительного мусора и пресекает образование нелегальных свалок.

Тем не менее, при таком объеме поступления ОССиГ региональные надзорные органы просто физически не могут полностью контролировать ситуацию. Для этого необходимы усилия всех региональных и федеральных ведомств, полномочия которых распространяются на сферу обращения с отходами.

Причин сложившейся ситуации несколько. В первую очередь, это слабый контроль за обращением отходов со стороны органов местного самоуправления.

«Множество выявленных нами незаконных свалок располагались на муниципальных землях, а это означает, что земельный контроль осуществляется слабо. Не менее важная причина – отсутствие координации всех участников обращения с ОССиГ: Минэкологии, местных администраций, Росприроднадзора, МинЖКХ, правительства Москвы, правоохранительных органов. Это ведет к масштабным нарушениям», – разъяснил Холодков.

В свою очередь, Куракин уточнил, что, когда губернатор ввел в практику ежемесячные прямые эфиры руководителей ведомств, выяснилось, что около 80% вопросов связанно с появлением незаконных свалок.

«Когда у нас есть собственник земельного участка, за все отвечает именно он. У нас есть конкретный нарушитель, которому мы предъявим и меры ответственности, и экологический ущерб. Для нас очень важно, чтобы эта ответственность была неотвратимой. <…> Наша задача - противопоставить этому эффективно работающий муниципальный контроль в связке с другими надзорными органами. Прошу руководителей муниципалитетов обращать особое внимание на такие сигналы», – подытожил он.

Участники совещания договорились об усилении координации, обмена информацией между всеми ведомствами, причастными к обороту ОССиГ.

Кроме того, Минэкологии выступило с инициативой о сплошной инвентаризации объектов обращения с отходами, которую должны провести администрации муниципалитетов, а также о создании единого реестра этих объектов, а также объектов добычи полезных ископаемых, имеющих необходимую разрешительную документацию.