РИАМО - 23 авг. В Москве ресторатора заставили демонтировать часть летней веранды, которая была вынесена за пределы согласованной схемы размещения, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

Власти города утверждают размеры летнего кафе, которые рестораторы должны строго соблюдать при размещении веранд. Это правило и нарушил владелец заведения, расположенного по адресу: Лужнецкая набережная, владение 2/4, строение 51.

«Размеры кафе не должны превышать площадные характеристики, утвержденные схемой размещения. В данном случае площадь летнего заведения была увеличена на 41 квадратный метр», - рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

В итоге, часть летнего кафе была демонтирована. А за нарушение требований к размещению сезонных объекта был назначен штраф в размере 150 тысяч рублей.