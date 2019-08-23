РИАМО - 23 авг. В подмосковных Белозерском, Салтыковском и Шараповском лесничествах обнаружили незаконные свалки мусора, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«С начала августа <…> c территории несанкционированных свалок в Белозерском (квартал 51), Салтыковском (квартал 10) и Шараповском (кварталы 5 и 65) лесничествах вывезено порядка 1,04 тысячи кубических метров мусора», - говорится в сообщении.

Вышеуказанные лесничества находятся на территории Шатуры и Богородского городского округа.

Мероприятия по уборке мусора с лесных участков, не предоставленных физическим или юридическим лицам, а также по транспортировке и утилизации отходов провели сотрудники «Центрлесхоза».