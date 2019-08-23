РИАМО - 23 авг. Для пациентов психоневрологического интерната в Раменском провели праздник Нептуна с театральными выступлениями, подобные социокультурные мероприятия проводятся здесь регулярно и помогают пациентам комфортно адаптироваться в обществе, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

В Денежниковском психоневрологическом интернате проходят лечение 305 подмосковных инвалидов. Для них сотрудники постоянно проводят социокультурные активности, которые играют важную роль в благополучном восстановлении пациента.

«Театрализованное представление с участием Нептуна, русалок, пиратов, других морских обитателей, морская игротека, завершением которой стал большой водный салют, вызвавший бурю положительных эмоций – все было направлено на то, чтобы праздник стал ярким, запоминающимся», — говорится в сообщении.

Водно-сухопутный праздник Нептуна, названный «В синем море в белой пене» и стал итоговым мероприятием лета.