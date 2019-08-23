РИАМО - 23 авг. На Ледовой арене Балашихи 25 августа пройдут мастер-класс по следж-хоккею, лекции и канис-терапия для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках парафеста «Ты можешь все!», говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Мероприятие пройдет с 11:00 до 15:00. Его проведет ассоциация родителей детей-инвалидов Подмосковья АРДИП при поддержке министерства социального развития Московской области, администрации Балашихи.

«Целью Парафеста является обмен опытом и успешными практиками среди организаций, направленных на развитие массового адаптивного спорта детей-инвалидов и инвалидов с детства», — говорится в сообщении.

В рамках фестиваля пройдет конференция, на которой эксперты обсудят актуальные вопросы, которые сегодня больше всего волнуют родителей детей-инвалидов. В дискуссии поучаствуют представители министерства физической культуры и спорта Московской области, уполномоченного по правам ребенка в Московской области, представителей спортивных организаций из муниципальных образований Московской области.

На мероприятии участники смогут услышать лекции специалистов адаптивной физкультуры, обучающие семинары. В активной части программы будут физкульт-разминка, эстафеты на открытом воздухе, площадки с уличными играми, матч по следж-хоккею.