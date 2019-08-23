РИАМО - 23 авг. 24 августа в Москве ограничат движение по проспекту Академика Сахарова и улице Маши Проываевой, изменение схемы движения транспорта связано с концертом в честь Дня флага Российской Федерации, говорится в сообщении пресс-службы транспортного комплекса Москвы.

«Перекрытие участков: улица Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до улицы Каланчевская, проспекта Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой», - говорится в сообщении.

Кроме того, будет перекрыт Местный проезд от проспекта Академика Сахарова до Орликова переулка и от улицы Маши Порываевой до Орликова переулка и улицы Архитектора Рочегова.

Перекрытие будет полным, а его действие начнется с 00:01 и продлится до 23:59 24 августа.

Ведущими мероприятия станут Дмитрий Шепелев, Марина Ким, Дмитрий Губерниев, Юлия Барановская и Валдис Пельш.

Со сцены расскажут о россиянах, успехами которых может гордиться вся страна, о людях, которые добились выдающихся достижений в различных сферах деятельности и в общественной жизни.

В ходе мероприятия тысяча молодогвардейцев развернут единое полотно из 2 тысяч флагов поселков и городов, общественных организаций и объединений. Общий размер флага составит 120 на 20 метров. Достижение зафиксируют в книге рекордов России.