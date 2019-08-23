РИАМО - 23 авг. После вступления в силу нового закона о деятельности фитнес-центров, они получат возможность присваивать звания спортсменов, 23 августа министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков обсудит со специалистами, как новый закон отразится на отрасли, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Согласно нововведению, отныне фитнес-центры обязаны трудоустраивать только тех, кто обладает необходимой квалификацией, теоретической базой и практическими навыками. Также центры теперь обязаны организовывать обучение для своих инструкторов. Дискуссия о новом законе состоится на круглом столе в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, на ней также соберутся представители отрасли и участники фитнес-конвенции Russian Fitness Fair 2.0.

«У фитнес-центров появляется возможность организовывать турниры, присваивать статус спортсменов. Это новый этап в развитии фитнеса как вида спорта», — прокомментировал Терюшков возможности нового закона.

Он добавил, что новый закон и обязательства, который он накладывает на фитнес-клубы – это важный шаг, который выводит фитнес в статус официального вида спорта. Для индустрии – это большая перспектива, новые возможности взаимодействия с государственными структурами, а также возможности для самостоятельного развития и продвижения дисциплин.