РИАМО – 23 авг. Десятилетняя жительница Можайского городского округа в дни летних каникул украсила стены подъезда своими рисунками, за это ее решили наградить, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В деревне Горетово живет юная художница Настя Аничкина. В летние каникулы девочка решила украсить своими рисунками подъезд – теперь на темно-зеленых стенах красуются яркие растения и насекомые. Заходить в подъезд стало намного приятнее», – отмечается в сообщении.

Вознаграждением за такой труд стал приятный подарок от главы Можайского городского округа Дмитрия Абаренова – набор для начинающего художника, с помощью которого девочка сможет развивать свой талант.

Способности к рисованию обнаружились у девочки еще в пять лет. Сейчас она учится в Горетовской школе и занимается в кружке декоративно-прикладного искусства «Сделай сам» в деревенском клубе. На достигнутом она останавливаться не планирует – Настя мечтает поступить в этом году в художественную школу.

«Сегодня в Можайском городском округе собралась талантливая, энергичная, целеустремленная, творческая молодежь, объединенная стремлением к совместной созидательной работе. И каждое такое стремление мы всячески будет поддерживать и поощрять, ведь только вместе мы сможем сделать наш Можайский округ самым лучшим», – подчеркнул глава муниципалитета.