РИАМО - 23 авг. В Москве пройдет презентации книги Юлии Пчелинцевой «Словолодочки. Мама, научи меня читать! Авторский курс обучения чтению», пособие поможет детям отработать правильные навыки чтения, а начинать заниматься по нему можно на любом этапе, говорится в сообщении пресс-службы сети книжных магазинов «Читай-город».

Встреча пройдет 27 августа в магазине «Читай-город» по адресу: Москва, площадь Киевского вокзала, дом 2 (ТРЦ «Европейский», четвертый этаж). Начало мероприятия в 19:00.

«Словолодочки» - это уникальный авторский курс разработан для обучения детей в возрасте до восьми лет правильному навыку чтения. Пособие предназначено всем желающим овладеть мастерством понятно и быстро учить детей читать правильно. Основная идея курса: дети изучают буквы и звуки, складывают буквы в слоги, а также отрабатывают навыки чтения с помощью волшебных «словолодочек», - говорится в сообщении.

В книге мало теоретической информации, но много практики. При этом она построена так, что вопросов после ее прочтения не остается. Более подробно о курсе и книге расскажет сама автор уже в ближайший вторник, 27 августа.

Юлия Пчелинцева является сертифицированным педагогом по инновационному развивающему курсу для детей «Буквограмма».