РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 авг. В подмосковном Подольске активисты приглашают всех желающих убрать лес в микрорайоне Ивановский, сообщил «РИАМО в Подольске» организатор акции Михаил Чириков.

«В субботу, 24 августа, в 12:00 жители Подольска проводят акцию по уборке мусора в лесу района Ивановское. Всех неравнодушных ждем в 12:00 возле входа в сквер 200-летия Подольска на улице Маштакова напротив домов №№11 и 13», - сказал Чириков.

По его словам, участникам предоставят инструменты для работы. Собранный мусор вывезет управляющая компания.