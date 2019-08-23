РИАМО - 23 авг. В Екатерининском парке Москвы 24 августа пройдет концерт с известными отечественными артистами и мастер-классы в честь празднования Дня Преображенского полка, говорится в сообщении пресс-службы музея военной истории Российского военно-исторического общества.

Торжественное мероприятие пройдет с 13:00 до 18:00 при поддержке РВИО. В честь дня основания воинского подразделения, созданного Петром I, пройдут мастер-классы от музея «Стрелецкие палаты». Посмотреть на праздничное зрелище можно будет бесплатно.

«На территории Екатерининского парка мы подготовили праздничную программу в честь 332-летия основания Преображенского полка — воинского формирования, созданного Петром I в селе Преображенском. История полка тесно связана со столицей», — рассказала исполнительный директор Музея военной истории РВИО Елена Синицина.

Она добавила, что в 2015 году Российское военно-историческое общество передало в дар восстановленному храму Преображения Господня в Москве восемь точных копий знамен Преображенского полка периода 1700–1883 годов. Среди них – знамя эпохи Александра III с изображением иконы «Преображение Господне».