РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 авг. В подмосковном Подольске 25 августа на фестивале «Славянское подворье» можно будет сфотографироваться в костюмах и платьях для дачной жизни конца XIX века, сообщается в группе «Культурно-Просветительский Центр «Дубровицы» в соцсети «ВКонтакте».

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«25 августа в рамках XI фестиваля народного творчества «Славянское подворье» культурно-просветительский центр «Дубровицы» приглашает всех желающих на свою площадку под названием «Дачная жизнь». На ней можно будет перенестись в дачную жизнь конца XIX века, примерив на себя платья, костюмы и роль дачников ушедшей эпохи и сфотографироваться в них», - говорится в сообщении.

Также на площадке будут показывать кукольный спектакль «Жихарка», сеансы начнутся в 13:00, 14:30, 16:30. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах для детей, послушать музыкальную программу «Романтика романса», посетить игровую площадку для детей и взрослых, сделать бутоньерку на мастер-классе, принять участие в написание картины усадьбы «Дубровицы».