РИАМО - 23 авг. В преддверии начала учебного года в Подмосковье действует благотворительная акция «Собери ребенка в школу», помочь детям, семьи которых оказались в тяжелой жизненной ситуации, собрать все необходимое для учебы можно будет до 30 августа, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«В Подмосковье продолжается благотворительная акция «Собери ребенка в школу». Уже удалось собрать помощь почти для 2,5 тысяч школьников – тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию и находится в социально опасном положении», – сказала первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования Подмосковья Ольга Забралова.

По ее словам, большая часть средств пошла на приобретение канцтоваров, а остальное на одежду и обувь. Она отметила, что сборы в школу требуют материальных затрат, которые не все родители могут себе позволить. Для помощи семьям, находящимся в тяжелых финансовых ситуациях, и проводится акция. Занимается ей подмосковная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.

На сайте комиссии в разделе «Акция «Собери ребенка в школу» можно найти исчерпывающую информацию об имеющейся потребности в приобретении одежды и обуви для детей: http://kdn.mosreg.ru/.