РИАМО - 23 авг. 24 августа стартует всероссийская ежегодная акция «Ночь кино», в 2019 году она состоится уже в четвертый раз, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Российской Федерации.

В этом году путем зрительского голосования были выбраны три следующих фильма для акции: «Балканский рубеж» Андрея Волгина, «Домовой» Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова. Данные фильмы покажут по всей стране с 20:00 по местному времени.

«Ночь кино» набирает размах и каждый год привлекает все больше площадок и посетителей. В 2016 году акция проходила на 1,8 тысячи площадок во всех регионах России, в 2017 году - на 2,5 тысячи, в 2018 - на 3,2 тысячи. В 2019 году поставлен очередной рекорд - 3,5 тысячи площадок заявили об участии», - говорится в сообщении

Ожидается, что будет побит и рекорд посещаемости, который был зафиксирован на уровне почти 800 тысяч посетителей.

Официальный старт акции «Ночь кино» дадут в Москве станут кинотеатр «Октябрь». Также основными площадками в столице станут кинотеатр «Иллюзион» и музей-заповедник «Царицыно». Акция пройдет и на других площадках Москвы, в регионах также не отстают от столицы.

Полную афишу мероприятий акции «Ночь кино» по городам России можно найти на официальном сайте.