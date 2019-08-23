РИАМО - 23 авг. В московском торговом центре «Авиапарк» есть контейнеры для сбора батареек, посетители ТЦ могут быть уверены, что батарейки попадут на завод по переработке этого опасного вида отходов, сообщается на сайте экодвижения «Раздельный сбор».

Батарейки — опасный отход, который требует грамотной утилизации. Сейчас в России есть два завода по переработке батареек - в Новосибирске и Челябинске.

«Переработка опасных отходов - это сложный процесс, требующий затрат на грамотно продуманную логистику и переработку, поэтому батарейки часто принимаются платно. Некоторые компании в качестве экологической инициативы берут на себя затраты на доставку и переработку батареек и принимают их от населения. Так делает и «Авиапарк». У него заключен контракт на переработку с Челябинским заводом «Мегаполисресурс», - говорится в сообщении.

В движении «Раздельный сбор» отметили, что контейнерам в «Авиапарке» можно доверять. Однако у этой инициативы нет масштабного информирования, реклам и листовок, а также текстов в социальных сетях и на сайте, рассказывающих о контейнере и его предназначении.

«Не выкидывайте батарейки в мусорку! Это отравляет почву и нас с вами. Заведите небольшую емкость для батареек там, где ее не сможет взять маленький ребенок — например, на верхней полке книжного шкафа, — собирайте и сдавайте их на переработку», - добавили экологи.