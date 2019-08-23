РИАМО - 23 авг. 2 сентября в Подмосковье откроют 12 новых школ, всего же в 2019 году открывается 25 школ, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области — министр образования Московской области Ольга Забралова.

«Нам нужно приводить в порядок те существующие объекты, которые уже есть на территории области, а они бывают не самых свежих годов постройки. Губернатором была принята трехлетняя программу по капитальному ремонту школ и детсадов. И только в этом году отремонтируют 32 школы и 39 садов», - рассказала Забралова в эфире телеканала «360».

При этом, по ее словам, 14 школ и 20 садов ремонтируют уже сейчас, а работы на остальных должны закончить до конца года.

Кроме того, в 2019 году запланировали постройку 50 школ, их возведут в течение ближайших трех года. Они будут строиться в рамках президентского нацпроекта «Современная школа». Они помогут решить проблему второй смены.