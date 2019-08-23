РИАМО - 23 авг. Официальное открытие 12-го военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» состоялось на Красной площади в Москве, на главной площади страны выступают оркестры вооруженных сил различных стран мира, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

«Мы впервые на данном фестивале. Пришли на церемонию открытия. Мой ребенок занимается вокалом, поэтому ей тоже очень нравится все то, что здесь происходит», - сказала одна из посетителей фестиваля.

Во время фестиваля зрители смогут увидеть театральные элементы, световые инсталляции и грандиозные салюты. Для юных гостей будет работать детский городок, также пройдет фестиваль «Спасская башня детям».

В этом году фестиваль «Спасская башня» завершится 1 сентября.

Каждый год фестиваль «Спасская башня» посещают около 75 тысяч человек. В дни проведения мероприятий фестиваля ежедневно на Красной площади бывает около 500 тысяч человек.