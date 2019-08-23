РИАМО - 23 авг. Гости Викторной оранжереи Ботанического сада МГУ 25 августа смогут стать свидетелями единственного и скоротечного цветения гигантской кувшинки с листьями двухметрового диаметра, в процессе у растения поменяется не только цвет, но и пол, говорится в сообщении пресс-службы «Аптекарского огорода».

Стать свидетелями зрелища можно будет 25 августа до 11:00 и после 16:00. Помимо этого, в тропиках растут и «простые» кувшинки.

«Несмотря на видимую нежность, снизу лист кувшинки вооружен громадными трехсантиметровыми шипами, оберегающими викторию от водных поедателей растительности», — отмечается в материале.

В других ботанических садах России цветение виктории происходит только в летний сезон, однако в «Аптекарском огороде» кувшинка продолжает распускаться даже зимой. Листья гигантской виктории настолько прочны, что не сломаются под весом ребенка.

«В первый вечер крупный белый цветок женского пола привлекает насекомых-опылителей сильным ароматом ананаса, а затем закрывает их внутри на сутки. На вторую ночь цветок — уже пурпурный, мужского пола и без запаха — снова полностью раскрывается, чтобы выпустить насекомое с пыльцой, которое отправляется на поиски белого цветка на другом экземпляре виктории», — добавляется в материале.

Затем бутон закрывается навсегда. Этот экземпляр виктории амазонской был посажен в оранжерее в июне.

Впервые в Москве виктория была выращена и зацвела 108 лет назад, в 1908 году, именно в Ботаническом саду Московского университета. С этого момента сотрудники ботанического сада МГУ продолжали выращивать кувшинку каждый год вплоть до 1915 года, когда культура ее прекратилась за недостатком топлива, вызванного тяжелыми условиями войны.

После почти десятилетнего перерыва культуру виктории удалось возобновить в 1924 году, и затем она продолжалась до конца 1960-х годов, когда из-за трудоемкости и постепенного сокращения финансирования сада она вновь была прекращена.

Фотографии с викториями Ботанического сада Московского университета обошли весь мир и были включены в самые авторитетные отечественные и иностранные ботанические издания.