РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 авг. В подмосковном Подольске в субботу и воскресенье сотрудники ГИБДД проведут массовые рейды по проверке трезвости водителей, говорится в сообщении группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«Отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск 24 и 25 августа проведет профилактические мероприятия «Детское кресло» и «Нетрезвый водитель» для снижения детского травматизма», – говорится в сообщении.

Также жители могут самостоятельно сообщить о нетрезвых водителях в горокруге по телефонам дежурной части ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск: 8(496)768-16-15, 8(496)754-66-38.