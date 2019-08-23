РИАМО - 23 авг. В квартире в Солнечногорске в ходе перепалки женщина ударила своего сожителя ножом насмерть, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел 22 августа. 59-летняя местная жительница ударила ножом своего сожителя в область груди, в результате чего мужчина умер на месте.

«По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 105 Уголовного кодекса РФ – «Убийство», — говорится в сообщении.

Сотрудники следственных органов Главного следственного управления СК России по Московской области задержали подозреваемую.