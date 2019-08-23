РИАМО - 23 авг. Центр поддержки женщин с ограниченными возможностями здоровья «Я могу!» проведет в Одинцове конкурс красоты и безграничных возможностей «Душа Подмосковья 2019» для девушек, передвигающихся на креслах-колясках, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Основная цель конкурса – создание позитивного образа людей с инвалидностью в обществе, привлечение внимания общественности к вопросу необходимости создания доступной среды, социальная интеграция девушек с инвалидностью. Ориентировочная дата проведения конкурса – 22 ноября 2019 года. Финал конкурса планируется провести в МАУС «Одинцовский спортивно-зрелищный комплекс», — говорится в сообщении.

Поучаствовать в конкурсе приглашают жительниц Одинцовского городского округа. Анкеты для участия в конкурсе принимаются до 10 сентября.