РИАМО - 23 авг. В Солнечногорске завершили ремонт площади автовокзала, каждодневно обслуживающего шесть тысяч пассажиров на 15 маршрутах, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Общая площадь отремонтированной территории на улице Крестьянская составила 5,4 тысячи квадратных метров. Инфраструктурную насыщенность ему придает и то, что рядом находится железнодорожная станция «Подсолнечная», по которой каждый день проходят 100 тысяч людей и обслуживается около 500 маршрутов.

«Ремонт привокзальной площади позволил повысить комфорт и безопасность пассажиров», — отмечается в материале.

На сегодняшний день асфальтобетонное покрытие заменили на территориях 3 автовокзалов – в Солнечногорске, Талдоме и Дмитрове. Всего в области отремонтируют 22 вокзальные площади в 22 городских округах. Ремонт территорий социальных объектов проводится второй год подряд – в 2018 году покрытие заменили на 11 автовокзалах и станциях.