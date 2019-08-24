РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 авг. В подмосковных Люберцах в субботу и воскресенье центральный МФЦ не будет работать в связи с проведением ремонтных работ, сообщается в Instagram-аккаунте МУ «Люберецкий МФЦ».

«Уважаемые заявители! Сообщаем вам, что отдел «Центральный» МУ «Люберецкий МФЦ», находящийся по адресу: улица Звуковая, дом 3, не будет осуществлять прием заявителей 24 и 25 августа в связи с проведением ремонтных работ», – говорится в сообщении.

За оказанием услуг жители могут обратиться в любой другой отдел МУ «Люберецкий МФЦ».