РИАМО - 23 авг. Численность работников списочного состава в организациях Московской области, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на конец второго квартала 2019 года составила 1696,9 тысячи человек, что составляет 103,1% к предыдущему кварталу, говорится в сообщении пресс-службы Мособлстата.

«Во втором квартале 2019 года на работу было принято 147,6 тысячи человек, из них каждый 11-й – на дополнительно введенные рабочие места. Численность принятых на работу превышает численность выбывших работников на 5,7% (7,9 тысячи человек)», - говорится в сообщении.

Сами работники активно увольнялись по собственному желанию, их число достигло 114,4 тысячи человек, что на 18,8% больше по отношению к первому кварталу года. По соглашению сторон уволились 10,5 тысяч человек, численность работников, выбывших в связи с сокращением, уменьшилась на 27,9% и составила 2,4 тысячи человек.

Во втором квартале 2019 года число требуемых работников на вакантные места составило 78,7 тысячи человек (4,6% от общего числа работников списочного состава), что на 13,4% больше, чем в первом квартале 2019 года.

Число работников, трудившихся неполное рабочее время по соглашению между работником и работодателем, достигло 39,5 тысяч человек (109,6% к первому кварталу), тогда как количество работавших неполное рабочее время по инициативе работодателя уменьшилось на 18,6% и составило 1,6 тысячи человек.

«Остается внушительным число работников списочного состава, находившихся в простое по вине работодателя и по причинам, не зависящим от работодателя и работника, – 8 тысяч человек, однако, оно уменьшилось по отношению к первому кварталу 2019 года на 15,9%», - добавляется в материале.