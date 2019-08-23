РИАМО - 23 авг. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыгрывает среди своих читателей в соцсетях ценные призы в честь столичного фестиваля «Ритм моего города».

Фестиваль «Ритм моего города» проходит с 7 августа по 7 сентября. Это мероприятие, где каждый может прикоснуться к уникальной уличной культуре столицы, а при желании - проявить себя. Мероприятие проходит на территории выставочного комплекса ВДНХ, где ежедневно проводятся мастер-классы и интерактивные тренинги, выступают артисты и популярные блогеры.

В честь этого события РИАМО совместно с организаторами фестиваля приготовили массу крутых призов. Это фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4, набор для фитнеса Bradex (фитбол, бинт, эспандер), набор фитнес-резинок Bradex вместе со скакалкой со счетчиком прыжков и обруч-тренажером, а также тренажер «Bradex Маскл Комплекс». Кроме того, все победители получат брендированные футболки фестиваля.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на «РИАМО в Москве» в соцсети «ВКонтакте» и сделать репост конкурсного сообщения. Четырех победителей редакция определит случайным образом 31 августа.

Важно: профиль участника конкурса должен быть открыт, чтобы редакция увидела репост. РИАМО оставляет за собой право исключить из списка победителей аккаунты, наполненные только конкурсными репостами.

Журналисты Регионального информационного агентства Московской области освещают события, происходящие в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные новости Москвы и России.

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