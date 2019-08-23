РИАМО - 23 авг. Занятия на основе компьютерных игр в школах окажутся полезными для учеников, которые планируют связать свою жизнь с программированием, считает президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

Ранее в институте развития интернета предложили ввести уроки компьютерных игр в старших классах. Среди отобранных игр оказались Dota, Minecraft и World of Tanks. Авторы инициативы считают, что новые занятия должны развивать у детей стратегическое и логическое мышление, также игры приучат принимать быстрые решения и работать в команде. Однако Минпросвещения РФ отказалось вводить уроки компьютерных игр в школьную программу.

«Надо понимать, что ключевой задачей любого спорта является развитие навыков. Если говорить про рекомендованные игры, то этот список нацелен на то, чтобы направить гаджетозависимость детей в правильное русло. Эти уроки не должны заменить другие занятия. Тем более уроки физкультуры. На них должна быть не только практическая, но и теоретическая часть, в том числе и техника безопасности: как правильно работать с компьютером, как делать зарядку для глаз, как оборудовать свое рабочее место», - сказал Смит в эфире Радио «Комсомольская правда».

По его словам, в уроках на основе Dota, Minecraft и World of Tanks подача материала будет происходить с помощью самого эффективного метода — игрового. Это будет отличать «игровые» уроки от обычных уроков информатики.