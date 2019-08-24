РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 24 авг. В подмосковном Домодедове в субботу будут перекрыты несколько улиц во время празднования Дня города, сообщается в официальной группе пресс-службы администрации Домодедова в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 50-летию Домодедовского района, 24 августа с 06:00 и до 14:00, а также с 18:00 до 23:00 будет ограничено движение на городских дорогах: по Каширскому шоссе от пересечения улиц Советская до Коломийца; по Кутузовскому проезду от Школьной до Каширского шоссе; от Каширского шоссе до въезда во двор дома №42 (Каширское шоссе); по улице Горького от пересечения со Школьной до аллеи 30-летия Победы; выезд от дома №38 на Каширское шоссе», – говорится в сообщении.

Жителей горокруга просят не парковаться на стоянках, расположенных на Площади 30-летия Победы, улице Школьная, у Доски Почета, на Каширском шоссе у домов №№42 и 47 и внутри двора вдоль дома №51А.