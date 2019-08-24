РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 авг. В четырех парках подмосковных Люберец в субботу пройдут кинопоказы трех фильмов в рамках акции «Ночь кино-2019», сообщается в Instagram-аккаунте Малаховского парка.

«В субботу, 24 августа, Люберцы присоединятся к всероссийской акции «Ночь кино-2019», приуроченной ко Дню российского кино. В парках на территории городского округа состоятся открытые кинопоказы. Зрители смогут увидеть российско-сербскую драму «Балканский рубеж» (2019), семейное фэнтези «Домовой» (2019), комедию «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (2018). Начало в 20:00», – говорится в сообщении.

Акция пройдет в Центральном парке по адресу: Октябрьский проспект, дом 226. В парке «Наташинские пруды» фильм покажут на летней эстраде, которая находится на улице Митрофанова. В Малаховском парке фильм можно посмотреть по адресу: поселок Малаховка, Театральный проезд, дом №1. Также фильмы покажут в «Парке Сказок», он находится на улице Пушкина в поселке Томилино.